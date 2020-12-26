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Haberler Spor Fethiye Belediye çıkıs arayacak

Fethiye Belediye çıkıs arayacak

Fethiye Belediye çıkıs arayacak

26.12.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bugün Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Son galibiyetini Petkim önünde 75-74'lük skorla alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sırasıyla Tofaş, Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol ve Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarında kazanmayı başaramamıştı. Fethiye'nin bugünkü rakibi Büyükçekmece Basketbol ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste iki maçını kaybetti.

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