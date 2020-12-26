Pınar KSK’de hedef 6’da 6

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son 6 maçını kazanarak müthiş bir grafiğe imza atan Pınar Karşıyaka, yarın evinde OGM Ormanspor engelini de geçip 6'de 6 yapmayı planlıyor. Son iki sezondur aldığı seri galibiyetlerle dikkat çeken yeşilkırmızılılar, bu sezon üst üste Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray'ı yenerken zirve yolunda kayıp istemiyor.

İKİ FARKLI SERİ

Karşıyaka, geçen sezon da hem lig başında hem de 2. yarı başında böyle bir seri ile ligin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu. Geçen sezon ligin ilk haftasından itibaren TEKSÜT Bandırma, Büyükçekmece, F.Extra Bursaspor, Sigortam. Net İTÜ, G.Antep Basketbol ve T.Telekom'u yenen ekip, daha sonra Ocak ayından itibaren daha flaş bir seriye imza attı. Kaf-Kaf o dönemde ilk yarıdaki 6 maçlık serinin üstüne Bahçeşehir ve G.Saray galibiyetlerini ekleyip 8 maçlık bir seri yakalamıştı.