TFF Rafael’in cezasını kaldırdı

SÜPER Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında hakem Bahattin Şimşek tarafından kırmızı kartla oyundan atılan konuk ekibin oyuncusu Rafael'in cezası kaldırıldı. PFDK tarafından yapılan açıklamada kırmızı kart cezasının kaldırılması yönünde yapılan talebin kabul edildiği duyuruldu.

İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ

TFF'DEN konuyla ilgili paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Medipol Başakşehir sporcusu Rafael Pereira Da Silva hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan Fenerbahçe- Medipol Başakşehir Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2. sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne, FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca ilk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."