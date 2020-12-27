Akigo çıkış peşinde

TFF 1. Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor, bugün 8 maçtır kaybetmeyip geçen haftayı lider kapatan Giresunspor önünde çıkışa geçmeye çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Zorlu karşılaşmayı TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. 28 Kasım'daki Ankaraspor mücadelesinden yaklaşık 1 ay sonra ilk iç saha maçına çıkacak yeşil-siyahlılarda cezalı Hadzic ve Vrsajevic ile sakat Hasan Ali forma giyemeyecek, Taha'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. TFF Lig'de Akhisarspor 13 puanla düşme sınırında yer alırken, Giresunspor'un ise 29 puanı bulunuyor.

ARTIK KAZANMAK İSTİYOR

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, kazanmak istediklerini söyledi. Dilsöz, "Beş maçın sahadan puansız ayrılıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Kazanmak zorundayız. Oyuncularımın Giresunspor'u yenerek temiz bir sayfa açacaklarından eminim" dedi.