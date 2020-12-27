Manisa son anda

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'ta lider olan Manisa FK, dün deplasmanda Gümüşhanespor'u da yendi ve yoluna emin adımlarla devam etti: 1-2. Henüz 3. dakikada Ege ekibi bir penaltı kazandı. Abdurrahman, Burak Demireğen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Nizamettin Çalışkan'ın vuruşu direğe çarparak auta gitti. 45 .dakikada Sercan Kaya, yaklaşık 25 metreden aşırtma bir vuruş yaptı ancak Ömer Kahveci, topu kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDA 3 GOL VARDI

İlk yarı golsüz sona ererken 48'de de ev sahibi takım Sercan'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Atışı yine Sercan kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Ege ekibi baskısını artırdı. 55.dakikada Sertaç Çam'ın yerden sert ortasında kaleci Zeki Ayvaz topu elinden kaçırdı, Zahit Fındık boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. 90+5. dakikada penaltı noktasında topla son buluşan Ahmet Kesim aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Manisa FK 3 puanı kaptı: 1-2.



DEPLASMANDA HİÇ PUAN KAYBETMEDİ

Manisa FK, dünkü galibiyetle deplasmandaki müthiş serisini sürdürdü. Siyah-beyazlılar üst üste 8. deplasman galibiyetini elde etti. Ege ekibi sırasıyla Çorum'u 3-1, Niğde Anadolu FK'yı 4-0, Ankara Demir'i 1-0, Amed Sportif'i 4-3, 24Erzincanspor'u 3-2, Ş.Urfaspor'u 2-0, Hacettepe'yi 4-0 ve dün de Gümüşhane'yi 2-1'lik sonuçla geçti.