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Haberler Spor Menemenspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 MAÇ SONUCU

- Ankara : 0-0 MAÇ SONUCU

1'inci 'de hafta içinde deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen maçta 6 yabancı oynatıp kural ihlali yapan ve hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen , evinde Ankara ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Menemenspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 MAÇ SONUCU

27.12.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020, 15:52

5'inci dakikada Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta Rıdvan bomboş durumda kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.
9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Ananane, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
32'nci dakikada orta alanda yüklenen Keçiörengücü'nde, Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci, sağ direk dibine doğru şutunu attı ancak kaleci Selmani topa uzanarak kornere çeldi.
59'uncu dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Cem Ekinci, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı, top az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
73'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Keçiörengücü'nde, Barış Yılmaz çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Dodoo kale önünde topa dokunsa da meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

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