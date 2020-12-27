Haberler Spor Menemenspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 MAÇ SONUCU

Menemenspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen maçta 6 yabancı oynatıp kural ihlali yapan ve hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Menemenspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

27.12.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020, 15:52