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Turgutlu yükselişte

2. Lig ’ta mücadele eden Turgutluspor deplasmanda ’u yenerek 2’de 2 yaptı

Turgutlu yükselişte

27.12.2020

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Maçın 39. dakikasında Talha Yazgan uzak mesafeden attığı sert şutlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 43'te Sakaryaspor savumasında görev yapan Berkay Can topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2. Mücadelenin 59. dakikasında Muhammet Reis'in ortasında Abdülaziz topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2. Maçta başka gol olmadı ve Turgutluspor 3 puanla sahadan ayrıldı.

KASABA 2'DE 2 YAPTI
Üçüncü sıradaki yerini korudu. Kasaba, 2'de 2 yaparak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Turgutlu 17 maçta 11 galibiyet 6 mağlubiyet aldı ve ligde beraberliği bulunmayan tek takım olma özelliğini elinde bulundurdu.

İLKER UYAR

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