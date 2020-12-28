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Akhisar nereye

Akhisarspor evinde Giresunspor’a tek golle mağlup oldu. temsilcisi üst üste 6. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Akhisar nereye

28.12.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor dün sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Manisa ekibi bu sonuçla puan hasretini 6 maça çıkardı. Maçın 19. dakikasında Eren'in sağ kanattan ortasında Balde'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 29'da Nalepa'nın kullandığı kornerde arkaya seken topu önünde bulan Eren'in şutu Kadir'den sekip direkten oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Diarra'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı. 68'de Kornerden gelen topu önünde bulan Sergio Junior'un altıpasa aşırttığı topa Sergen'in röveşata denemesi Lukac'ın kontrpiye de bırakınca top ağlarla buluştu: 0-1. Ev sahibi ekibin çabaları sonuç getirmedi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

GALİBİYET HASRETİ ALTI MAÇA ÇIKTI
AKHİSARSPOR dün sahasında Giresunspor'a yenilerek kötü gidişine son veremedi. Akigo ligde son 6 maçından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 13 puanda kalan Manisa ekibi ateş hattına yaklaştı. Ligde 12 puana bulunan Adanaspor 16. basamakta yer alıyor. Ancak Adana ekibi Menemenspor'un 6. yabancı oynattığı için 3-2 yenildiği maçta önümüzdeki günlerde hükmen galip sayılacak. Yeşilsiyahlılar, Adana ekibinin hanesine 3 puan eklenince düşme potasına girecek.

KENAN MOLLA

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