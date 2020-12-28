Horoz yetişemedi

Süper Lig'de son iki haftada yakaladığı çıkışla düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, dün ateş hattındaki rakibi Ankaragücü'ne evinde yenilerek yara aldı: 1-2. Denizlispor, maça oldukça tutuk başladı. 19'da Ankaragücü atağında Kitsiou'nun ceza sahası içinden çektiği şutta top üstten auta gitti. 21'de Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 45'te Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk yarı skorla sona erdi.



RECEP DENİZLİ'Yİ UMUTLANDIRDI

Denizli ikinci yarıya daha etkili başladı. 49'da Aissati'nin sağdan şut denemesinde top üstten dışarı çıktı. 52'de Rodallega'nın ceza alanına indirdiği topa Mesanovic'ten önce savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 64'te Denizli savunmasından topu kapan Endri, topu Paintsil'e aktardı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 76'da Endri'nin kornerinde Voca'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 79'da sağ kanattan ceza alanına sokulan Mesanovic, topu kale önüne çevirdi. Recep düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2. Denizlispor, Ankaragücü'ne yenilerek yara aldı.



KOŞUKAVAK DEĞİŞTİRDİ

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son oynanan Erzurumspor maçı kadrosundan 4 değişiklikle dün Ankaragücü karşısına çıktı. Yeşil-siyahlılarda Erzurum maçında sakatlanan iki oyuncu kaleci Cenk ve orta saha oyuncusu Sagal dün kadrodaki yerlerini alamadı. Teknik patron Koşukavak Pantilimon'un da maç eksiği nedeniyle kalede Hüseyin Altıntaş'a görev verdi. Sagal'ın yerine de Varela forma giyerken genç teknik adam iki değişiklik daha yaptı. Recep ve Sacko'yu bu kez kulübeye çeken Koşukavak, Recep'in yerine Özer, Sacko'nun yerine de Murawski'ye şans tanıdı. Yeşil-siyahlı ekipte, ayrıca tedavileri süren Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç maç kadrosunda yer almadılar.



PRİMDEN OLDULAR

Ankaragücü yenilgisiyle yara alan Denizlispor'da futbolcular, önemli bir primden de oldular. Ligde son iki maçında Alanyaspor ve Erzurumspor'u mağlup eden yeşil-siyahlı oyunculara Ankaragücü maçı öncesi yönetim toplam 70'er bin lira prim dağıtmıştı. Kurmaylar, dünkü maçın galibiyeti halinde de futbolculara 50'şer bin lira para ödülü vaat ederken dünkü yenilgiyle yeşil-siyahlılar bu primden mahrum kaldılar.



RODALLEGA BU KEZ SUSTU

Denizlispor'un Süper Lig'de attığı son dört golü kaydeden Hugo Rodallega, kariyerinde düne kadar Ankaragücü karşısında çıktığı dört maçın üçünde birer gol sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Denizlispor forveti Hugo Rodallega, dün suskun kalırken 2015 yılında Trabzonspor formasıyla üst üste gol attığı 4 maçlık seriyi dün yakalama şansını da kaçırdı.

SEBAHATTİN ALP