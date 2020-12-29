Dallas Mavericks NBA tarihine geçti

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en farklı devre skoruna imza atılan mücadelede Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 124-73 mağlup etti. Mavericks, Clippers deplasmanında 124-73 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında elde ettiği 77-27'lik skorla tarihe geçti. İlk yarıyı 50 sayı farkla önde bitiren Mavericks, en farklı devre skoruna imza atarak NBA rekoru kırdı. Sezonun ilk galibiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic 24, Josh Richardson 21 sayı kaydetti.