Kızılcabölükspor’da moraller çok bozuk

3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilerek düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor ateşle oynuyor. 4 önemli isimden yoksun olarak gittikleri Malatya deplasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt'a karşı başa baş mücadele verdiklerini belirten teknik direktör Tansu Yaan, "Rakip futbolcu yedek kulübemizin önünde topu eliyle kontrol edip atağa kalktı. Ama hakem görmedi. Akabinde korner oldu ve golü yedik. Yan hakeme 'bunun vebalini nasıl ödeyeceksin' diye sordum. Hakkımızı yediler. Kalan dakikalar da çok bastırdık. 4 net pozisyon yakaladık ama zoru başarıp 6 pas içinden gol atamadık. Üzgünüz. Bu kadar basit gol kaçmaz. Artık ikinci devreye iyi hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

SEBAHATTİN ALP