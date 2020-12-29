  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa FK, Sarıyer sınavına odaklandı

Manisa FK, sınavına odaklandı

Manisa FK, Sarıyer sınavına odaklandı

29.12.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta zirvede yalnız kalan Manisa Futbol Kulübü, gözünü Sarıyer randevusuna dikti. Yarın sahasında karşılaşacağı Sarıyer'i gözüne kestiren siyah-beyazlılar, 2020 yılına galibiyetle ve rekorla veda etmek istiyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Artık direkt Sarıyer maçına odaklandık. Oradan da güzel bir skor alıp devre arasına huzurlu gireceğiz. Mutlu bir şekilde kamp yapmak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten futbolcularım kendileriyle gurur duysun" diye konuştu. Özbalta, "Manisa bu çocuklarla gurur duymalı. Hem kulüp başkanımız, yöneticilerimiz futbolcularımız ve bütün kulüp çalışanlarımız ile herkesin beraber ipi göğüsleyeceği bir ligdeyiz. Bu ipi göğüslemek istiyorsak herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK, Sarıyer sınavına odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.