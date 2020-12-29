Manisa FK, Sarıyer sınavına odaklandı

2. Lig Beyaz Grup'ta zirvede yalnız kalan Manisa Futbol Kulübü, gözünü Sarıyer randevusuna dikti. Yarın sahasında karşılaşacağı Sarıyer'i gözüne kestiren siyah-beyazlılar, 2020 yılına galibiyetle ve rekorla veda etmek istiyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Artık direkt Sarıyer maçına odaklandık. Oradan da güzel bir skor alıp devre arasına huzurlu gireceğiz. Mutlu bir şekilde kamp yapmak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten futbolcularım kendileriyle gurur duysun" diye konuştu. Özbalta, "Manisa bu çocuklarla gurur duymalı. Hem kulüp başkanımız, yöneticilerimiz futbolcularımız ve bütün kulüp çalışanlarımız ile herkesin beraber ipi göğüsleyeceği bir ligdeyiz. Bu ipi göğüslemek istiyorsak herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK