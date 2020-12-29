Petkimspor’u salgın vurdu

ING Basketbol Süper Ligi'nde toplam 9 oyuncusu korona virüse yakalandığı için 2 maçı ertelenen Petkimspor, takımdaki salgın vakaları sonrası çıktığı ilk sınavda Türk Telekom'a direnemedi. Virüsü atlatan oyuncularının test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından 6 Aralık'ta oynadığı Anadolu Efes maçından 21 gün sonra tekrar parkeye çıkan Petkim, 89-71'lik mağlubiyetle yara aldı. Bu skorla son oynadığı 4 karşılaşmayı 3 yenilgiyle alarak geçen İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Play-Off hattındaki yerini de kaybetti.