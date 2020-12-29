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Haberler Spor Turgutluspor’da tek hedef şampiyonluk

Turgutluspor’da tek hedef şampiyonluk

Turgutluspor’da tek hedef şampiyonluk

29.12.2020

2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor ve Sakaryaspor galibiyetleriyle kendine gelen Turgutluspor'da tek hedef şampiyonluk. Teknik direktör İbrahim Cezayir, üzerlerindeki karabulutları dağıttıklarını söyledi, "Çok kritik iki maçı kayıpsız geçtik ve yeniden yarışa dahil olduk. Liderle aramızda 5 puan fark var. Lig uzun maraton. Çıkışımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere geleceğiz. Karacabey Belediyespor engelini de kayıpsız aşmalıyız" dedi. Profesyonel şube sorumlusu Tolga Seyman ise, "Zorlu bir süreçteyiz. İyi yoldayız ve zirve yarışında sonuna kadar biz de varız. TFF Birinci Lig'e çıkmayı çok arzuluyoruz. Maç maç değerlendirip yolumuza öyle devam ediyoruz. Tüm takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İLKER UYAR

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