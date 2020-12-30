Vakıfbank’tan müthiş seri

VakıfBank Kadın Voley-bol Takımı, 2020 yılın-da oynadığı 47 maçın 45'ini kazanırken, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz, toplamda da 11'inci kez yarı finale yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafın-dan tescil edilen 2019-2020 Sul-tanlar Ligi'ni 63 puanla lider bitiren sarı-siyahlılar, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nde de 24 hafta sonunda 69 puanla zirve-de yer alıyor. Üç FIVB Kulüp-ler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampi-yonluğuyla, 'Türkiye'nin ulusla-rarası alanda en çok kupa kaza-nan takımı' olan VakıfBank, 2020 yılında da voleybolda zir-venin tek sahibi oldu. 2020 yılın-da 47 karşılaşmaya çıkan sarı-siyahlılar, 45 galibiyetin 36'sını 3-0'lık skorla kazandı. Vakıf-Bank, sekiz maçı 3-1, bir maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

AVRUPA'DA DA FIRTINA GİBİ

Dört kez kazandığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2020 yılında oynadığı sekiz maçı da kazanan sarı-siyahlılar, korona virüs pandemisi nedeniyle yarı final etabında iptal edilen 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz toplamda da 11. kez yarı finale yükselmeyi başardı. 2020-2021 Kupa Voley'de ise üç maç oynayan VakıfBank, tüm karşılaşmaları kazandı.



BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

VAKIFBANK GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi'ni VakıfBank Spor Sarayı'na kurdu. VakıfBank teknik ekibi, bu teknolojiyle sporcularının antrenman ve maçlardaki her anını kaydediyor. Giyilebilir çipler sayesinde sporcuların sıçrama, hız, hızlanma gibi tüm hareketleri saniye saniye kayıt altına alınıyor. Salonda bulunan sensörler ile alınan veriler sayesinde sporcuların idman performansları ölçülüyor.