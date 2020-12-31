Manisa FK tekledi

MANİSA Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında sahasında ağırladığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son haftayı BAY geçecek olan takım, ilk devreyi 48 puanla lider tamamladı. Maçın 5. dakikasında Nizamettin'in kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Serdar Deliktaş ağlara gönderdi: 1-0. 19'da Sertaç'ın sol kanattan ortasında arka direkte Zahit'ten önce savunma topu kornere attı. 33'te Manisa savunmasında yapılan hata sonucu Sarıyersporlu Bertul topu filelerle buluşturdu: 1-1.

MEHMET DİREĞE TAKILDI

49'DA Mehmet Yılmaz'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü. 90'da Sertaç'ın kullandığı serbest vuruşta Burak'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. Maç 1-1 sona erdi.

CÜNEYT HASÇELİK