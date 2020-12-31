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Haberler Spor Özkan’dan dev adım

Özkan’dan dev adım

Özkan’dan dev adım

31.12.2020

İzmir'in köklü ekibi Altınordu'da Başkan Mehmet Seyit Özkan dev bir hamle yaparak bünyesine yeni bir kulübü daha kazandırdı. Özkan, 3. Lig 1. Grup'ta düşme potasında yer alan ve ciddi ekonomik bunalım içindeki Denizli ekibi Kızılcabölük yönetimi ile prensip anlaşması yaparak, sarı-kırmızılı kulübü bünyesine kattı. Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran kırmızı- lacivertli ekip, Kızılcabölük'ü yetiştirici kulübü olarak değerlendirecek ve akademiden yetişen futbolcuları burada görevlendirecek.

DEVİR SEZON SONUNDA OLACAK
Devir işleminin 2 milyon lira bedelle sezon sonunda gerçekleşeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların yeni yıl izninin ardından Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne yerleşecek. Antrenmanlarını İzmir'de gerçekleştirecek olan Mekik, iç saha maçlarını oynamak için ise Kızılcabölük'e gidecek. Kızılcabölüspor'un sezon sonunda yapılacak genel kurulunda şirketleşme kararı alınması ve kulübün satışının gerçekleşmesi planlanıyor.

SEBAHATTİN AL

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