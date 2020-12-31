Soma son nefeste

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3. Lig 3. ’ta lider durumda bulunan Siyah İnci iki kez geriye düştüğü Erbaa önünde uzatmada 1 puanı kaptı.

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31.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Somaspor zorlu Erbaaspor deplasmanında iki kez yenik duruma düştüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında attığı golle 1 puanı kaptı. Manisa temsilcisi yeni yıla lider girme mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekip Talha Reşat Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Somaspor 45+3'te Nurettin'in golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıya ev sahibi ekip yine hızlı başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Erbaaspor Yusuf'un golüyle tekrar öne geçti: 2-1. 90+8'de Muhammed'in golüyle Somaspor, Erbaaspor deplasmanında altın değerinde bir puanı almayı başardı.

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