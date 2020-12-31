Yalçın Kayan’a ceza verilecek

KARAGÜMRÜK maçında oyundan alınışına tepki göstererek formasını yere bırakarak direkt soyunma odasına giden 21 yaşındaki Yalçın Kayan'ın bu davranışı cezasız kalmayacak. Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Başkan Mehmet Sepil, "Bu davranışın cezasını çekecek. Fakat onu kaybetmeyeceğiz. Yalçın 21 yaşında gencecik bir oyuncu ama hata yapmıştır. Aslında Yalçın burada kendisine kızıyor. Çünkü birkaç maçtır kötü oynuyor. Futbolda gerekirse 10'uncu dakika bile oyuncu değiştirilebilir. Yalçın yapmaması gereken bir hareket yaptı. Özür diledi, video hazırladı. Ben de onunla konuşacağım. Yere forma atma olayını hiç kimse yapamaz" diye konuştu.