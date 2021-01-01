Ege, 7 final maçına çıktı 1’inde güldü

2020 yılında, Ege Bölgesi takım sporlarında umduğunu bulamadı. Pandemi nedeniyle geçen sezon ligler aylar boyunca dururken, futbolda Play-Off oynayan 7 Ege takımından 6'sı eli boş döndü. 1. Lig'de Play-Off'a kalan Akhisarspor, Süper Lig'e dönüş şansını Fatih Karagümrük'e yarı finalde deplasmanda 3-3 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşında evinde 1-0 yenilerek kaçırdı. Antalya'da, 6 Ege ekibi finallerde sahne aldı. 2. Lig'de sezonu uzun süre lider götürdükten sonra Play-Off oynayan Manisa FK, Tuzlaspor'a 0-0 biten finalde seri penaltılarla 5-4 yenilerek hayallerine veda etti.



KASABA KUPAYI KALDIRDI

3. Lig'de ise Play-Off oynayan 5 Ege takımından gülen yalnız Turgutluspor oldu. Antalya'daki Play-Off maratonunda Bucaspor 1928 ve Muğlaspor, yarı finaldeki ilk maçlarda havlu attı. Somaspor, yarı finalde Muğla'yı 2-0'la geçip Pazarspor'a finalde 3-2 teslim oldu. Yarı final engelini atlayan iki Ege ekibini karşı karşıya getiren finalde ise Turgutluspor, Karşıyaka'yı normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta seri penaltılarla 7-5 yenerek adını 2. Lig'e yazdırdı. Bölgesel Amatör Lig'de ise Bergama Belediyespor profesyonel kategoriye alındı.