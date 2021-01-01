F.Bahçe saldırıyor

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencileri Steven Caulker ile Anastasios Bakasetas'ın transfer edilmesini istedi. Sezon başında transfer edilen stoper ve forvet oyuncularından istediği gibi katkı alamayan genç teknik adamın iki yıldız futbolcunun gelmesiyle birlikte sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını söylediği belirtildi. Sarılacivertlilerin devre arasında limitleri zorlayacağı ifade edildi. İstanbul ekibinin üç bölgeye daha takviye yapabileceği belirtildi. Bunların başında savunma hattı geldiği açıklandı. F.Bahçe'nin ayrıca Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln'u da transfer listesine aldığı belirtildi. 20 yaşındaki Sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

BREZİLYA U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sambacı, Flamengo ile bu yıl 14 lig maçında 272 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.