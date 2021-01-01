Galatasaray’dan kanca

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, takıma genç ve yıldız adayı futbolcular katmak için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk'u transfer etmek harekete geçti. Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Fatih Kuruçuk daha sonra Göztepe'nin yolunu tuttu. Genç oyuncu asıl patlamayı Fatih Karagümrük formasıyla yaptı. 2. Lig döneminde takıma transfer olan 1.90 boyundaki stoper ilk sezonunda 30'un üzerinde maçta forma giydi. Özellikle geçen sezon Süper Lig'e yükselen kadronun en değerli isimlerinden olan Fatih Kuruçuk attığı 5 golle de takımına büyük katkı sağladı. Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncu son 6 haftada formayı kaptı ve bir daha bırakmadı. İki kez Ümit Milli Takım forması da giyen Fatih Kuruçuk sağ ayağını kullanıyor. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak görülüyor.

ONYUKURU FORMAYLA POZ VERDİ

Bu arada Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giymekte zorlanan Galatasaray'ın gündemindeki Henry Onyekuru, Paris Saint Germain forması ve Galatasaray eşofmanı ile poz verdi.