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Haberler Spor İzmirli Milli sporcu Emre Sakçı'ya büyük onur

İzmirli Milli sporcu 'ya büyük onur

2020 yılında 'da düzenlenen 'nde 3 rekoru kırıp birçok yarış kazanan İzmirli sporcu , "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü.

İzmirli Milli sporcu Emre Sakçı'ya büyük onur

01.01.2021, 17:47

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvar ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 3 rekor birden kıran milli gururumuz Emre, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu. 2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.





Kaynak: DHA
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