Minik taraftara jest

DENİZLİSPORLU futbolcu Mustafa Yumlu, maç izlediği sırada gözyaşlarıyla dua ederek takıma destek verdiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki taraftara forma hediye etti. Medipol Başakşehir ile oynanan maçın son dakikalarında ceza sahası içinde Mustafa'ya yapılan hareket sonrası VAR'a başvurulduğu sırada karşılaşmayı evinden izleyen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eymen Besim'in penaltı kararı verilmesi için ağlayarak dua ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

MİNİK EYMEN KULÜBE DAVET EDİLDİ

DENİZLİSPOR'UN 3-3 beraberlikle tamamladığı maçın ardından Mustafa Yumlu, videosunu izlediği küçük taraftarı kulübe davet etti. Mustafa Yumlu maçta giydiği formayı minim Eymen Besim'e hediye etti.



MUSTAFA: ÇOK DUYGULANDIM

MUSTAFA Yumlu, videoyu izleyince çok duygulandığını belirterek, "O penaltı, benden dolayı penaltı oldu. Denizli'nin geleceği böyle çocukların elinde. Çok mutlu oldum. Denizlispor'umuzun taraftarı böyle güzel gençler olur" dedi.

SEBAHATTİN ALP