Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Hadzic'le yolların ayrıldığı belirtildi. 2019-2020 sezonunda yeşil-siyahlı ekibe transfer olan Hadzic, Akhisarspor formasıyla lig ve kupada 32 maçta 8 gol attı.Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor
Akhisarspor, İrfan Hadzic ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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