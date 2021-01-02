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Galatasaraylı futbolcu duygulandıran istek!

Yılbaşı gecesi evinin bahçesinde çocukları için havai fişek ateşleyen Galatasaraylı futbolcu 'nin gözüne havai fişek patladı. Sol gözü tehlikede olan Elabdellaoui'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Omar'la ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Başarılı futbolcu kendisini hastaneye götüren ambulansta fotoğrafını çeken görevliye dava açılmamasını istedi.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui duygulandıran istek!

02.01.2021, 10:52

Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, bu sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi evlerinde müstakil bir villada ailesi ile birlikte yaşayan Galatasaraylı oyuncu, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istedi.

HAVAİ FİŞEK YÜZÜNE PATLADI

Yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkan Omar, 21.30 sıralarında 10-15 tane havai fişeğin fitilini ateşledi. İlk iki havai fişek sorunsuz bir şekilde patlasa da üçüncüsü (bozuk olduğu düşünülüyor) kıvılcım çıkartarak Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı.

DURUMU CİDDİ

Omar kaldığı sitenin ambulansıyla hemen Galatasaray'ın sağlık sponsoru olan Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Galatasaray Sağlık Kurulu yapılan ilk kontrollerin ardından Omar'ın gözündeki durumun ciddiyeti üzerine Norveçli futbolcuyu, Ulus'taki Liv Hospital'e nakletti.

FOTOĞRAFINI ÇEKEN KİŞİYE DAVA AÇILMAMASINI İSTEDİ

Öte yandan Omar'ın ambulansta kendisinin fotoğrafını çeken kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmamasını istediği, "Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür" dediği ortaya çıktı.

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