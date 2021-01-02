Pınar KSK’nin rakibi kartal

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Ligde son 6 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, bugün Beşiktaş'ın konuğu olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Son yenilgisini Anadolu Efes deplasmanından alan Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

ENGELLERİ TEK TEK GEÇTİ

Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sezon sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray ve Ormanspor engellerini geçerken flaş grafiği ile dikkatleri üzerine çekti. Pınar Karşıyaka'nın Antrenörü Ufuk Sarıca, bu maçı da kazanıp ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istediklerini kaydederek "Beşiktaş karşısında yükselen grafiğimizi sürdürmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.



EVİNDE KAZANDI DIŞARIDA KAYBETTİ

Pınar Karşıyaka'nın Beşiktaş ile ligde oynadığı son 5 maçtaki istatistikleri dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine karşı evinde üstünlük kurarken deplasman sınavlarında ise yıkıldı. Kaf Kaf, İzmir'de Kartal'a karşı oynadığı son üç maçta 79-71, 89-87 ve 82-68'lik skorlarla gülerken İstanbul'daki randevulardan ise 77-63 ve 61-57'lik yenilgilerle ayrıldı.