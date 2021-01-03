Akhisar’a potada Samsunspor şoku

TBL'de 2020'yi zirvede kapatan Akhisar Belediye Basketbol, 2021'in ilk maçında sahasında Samsunspor'a son saniye basketiyle 90-88 mağlup olup, 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyotu 27-24, devreyi 50-46 ve üçüncü periyotu da 62-57 geride geçen yeşil-beyazlılar, son 16 saniyesine 88-88 eşitlikle girdi. Akhisar, Tayfun'un basketiyle yıkıldı: 88-90.

KENAN MOLLA