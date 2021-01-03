  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisar’a potada Samsunspor şoku

’a potada şoku

Akhisar’a potada Samsunspor şoku

3.1.2021

TBL'de 2020'yi zirvede kapatan Akhisar Belediye Basketbol, 2021'in ilk maçında sahasında Samsunspor'a son saniye basketiyle 90-88 mağlup olup, 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyotu 27-24, devreyi 50-46 ve üçüncü periyotu da 62-57 geride geçen yeşil-beyazlılar, son 16 saniyesine 88-88 eşitlikle girdi. Akhisar, Tayfun'un basketiyle yıkıldı: 88-90.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar’a potada Samsunspor şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.