Bal-Kes yine kayıp

TFF Birinci Lig'de haftalardır kazanamayan Aydeniz Et Balıkesirspor, Ege derbisinde deplasmanda Altınordu ile yenişemedi: 0-0. 2. dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Cumali vurdu, üstten aut. 20'de Mrsiç sol taç çizgisi üzerinden kale sahasına ortaladı, araya düşen topa kaleci Erhan ile Foxi birlikte hamle yaptı, kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak auta çıktı. 56'da Mrsiç sağdan ortaladı, Foxi çok yakın mesafeden vurdu, üstten aut. 61'de Cumali'ye faul yapan Sami, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

86'DA Oğulcan sağdan ortaladı Sinan, kaleciye rağmen kafayı vurdu, boşta kalan topa Yusuf Yalçın vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Maç 0-0 sona erdi.