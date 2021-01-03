  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bal-Kes yine kayıp

Bal-Kes yine kayıp

. Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla ateş hattına yaklaşan , deplasmanda ile yenişemedi

Bal-Kes yine kayıp

3.1.2021

TFF Birinci Lig'de haftalardır kazanamayan Aydeniz Et Balıkesirspor, Ege derbisinde deplasmanda Altınordu ile yenişemedi: 0-0. 2. dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Cumali vurdu, üstten aut. 20'de Mrsiç sol taç çizgisi üzerinden kale sahasına ortaladı, araya düşen topa kaleci Erhan ile Foxi birlikte hamle yaptı, kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak auta çıktı. 56'da Mrsiç sağdan ortaladı, Foxi çok yakın mesafeden vurdu, üstten aut. 61'de Cumali'ye faul yapan Sami, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ
86'DA Oğulcan sağdan ortaladı Sinan, kaleciye rağmen kafayı vurdu, boşta kalan topa Yusuf Yalçın vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Maç 0-0 sona erdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.