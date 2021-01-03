Manisa BŞB kahretti

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) zirve mücadelesi veren Manisa BŞB, evinde ilk yenilgisini Kocaeli BŞB Kağıtspor önünde 75-72'lik skorla aldı. Maça hızlı başlayan Godfrey ve Ramazan'ın sayılarıyla ilk periyotu 24-13 önde geçen yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta durdu. Hücumlardan boş dönen Manisa BŞB, Can, Sertay ve Hakan'ı durduramadı. Konuk takım, devreyi 43-41'lik üstünlükle tamamladı. Üçüncü periyota da etkili başlayan Manisa BŞB, Godfrey'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi, son bölüme de 62-59 galip girmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte hücumda hatalar yapan Manisa'nın Dev Adamları, hakem hatalarının da etkili olduğu maçtan 75-72 mağlup ayrıldı, bu sezon ilk kez evinde mağlubiyetle tanıştı. Godfrey'in 24 sayısı yenilgiyi önlemedi.

CÜNEYT HASÇELİK