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kahretti

TBL’de evinde oynadığı 6 maçı kazanan yeşil-beyazlılar, önünde umduğunu bulamadı, yarışta ağır bir yara aldı

Manisa BŞB kahretti

3.1.2021

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) zirve mücadelesi veren Manisa BŞB, evinde ilk yenilgisini Kocaeli BŞB Kağıtspor önünde 75-72'lik skorla aldı. Maça hızlı başlayan Godfrey ve Ramazan'ın sayılarıyla ilk periyotu 24-13 önde geçen yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta durdu. Hücumlardan boş dönen Manisa BŞB, Can, Sertay ve Hakan'ı durduramadı. Konuk takım, devreyi 43-41'lik üstünlükle tamamladı. Üçüncü periyota da etkili başlayan Manisa BŞB, Godfrey'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi, son bölüme de 62-59 galip girmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte hücumda hatalar yapan Manisa'nın Dev Adamları, hakem hatalarının da etkili olduğu maçtan 75-72 mağlup ayrıldı, bu sezon ilk kez evinde mağlubiyetle tanıştı. Godfrey'in 24 sayısı yenilgiyi önlemedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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