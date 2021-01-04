Adana Demir-Menemenspor CANLI ANLATIM

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Adana temsilcisi 28 puan topladı. Menemen Spor'un ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 19 puanı bulunuyor.