  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Adana Demir-Menemenspor CANLI ANLATIM

-Menemenspor CANLI ANLATIM

. Lig'in 17. haftasında , bugün sahasında ile karşılaşacak. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Adana Demir-Menemenspor CANLI ANLATIM

04.01.2021, 19:16

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Adana temsilcisi 28 puan topladı. Menemen Spor'un ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 19 puanı bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demir-Menemenspor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.