Anlaşma bozuldu

TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takım adı altında sezon başından bu yana süregelen ve yılan hikayesine dönen birleşme çalışmaları başlamadan bitti. İki ekip de başladığı yere geri döndü. Altınordu ile Kızılcabölükspor kulüplerinin başkanlar düzeyinde yapılan anlaşma başlamadan rafa kalktı. Projeye göre maddi sıkıntılarla boğuşan ve Denizli'de üvey evlat muamelesi gören Kızılcabölükspor, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun bünyesine girip hazırlayıcı takım olarak mücadelesini sürdürecekti.

FUTBOLCULAR SEVİNDİ

Sarı-kırmızılıların Selçuk'taki Metin Oktay Tesisleri'ne yerleşmesine 24 saat kala sonlanan projenin, iki kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Osman Duran arasındaki idari yetki karmaşasından kaynaklandığı öğrenildi. Bu gelişme Kızılcabölüklü futbolcuları sevindirdi. Kızılcabölük yönetiminden yapılan açıklamada, "Altınordu'nun gerekli protokolleri yerine getiremeyeceğini belirtmesi üzerine anlaşma iptal olmuştur. Takımımız Şirinköy'deki tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.



HEDEFİN GERİSİNDE KALDI

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, devre arasına en az 30 puanla girme hedefine ulaşamadı. İlk devrenin son 4 karşılaşmasından 6 puan çıkarmayı planlayan kırmızı-lacivertliler, bu periyotta 4 puan toplayarak 28 puanda kaldı. Son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik, son 6 müsabakada ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi zirve hedeflerken 13 puan kaybederek Play-Off hattındaki yerinden oldu. İzmir ekibi rakibi karşısında 6 oyuncunun korona virüse yakalanması, 3 ismin sakat, 1 futbolcunun da cezalı olması nedeniyle 10 eksikle mücadele etti.