Petkimspor yine kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne evinde 77-72 mağlup oldu. Son iki maçını kaybeden İzmir ekibi, rakibine de yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Takımda yaşanan 9 korona virüs vakasının ardından 2 maçı eksik bulunan Petkimspor 5 galibiyette kaldı. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 19-16 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı atarak, rakibine 15 sayı şansı veren Bahçeşehir, soyunma odasına 6 sayı farkla önde girdi: 34-40.

NEFESİ YETMEDİ

ÜÇÜNCÜ periyoda 8-0'lık seriyle başlayan İzmir temsilcisi Petkimspor farkı kapatıp 59-57'le son 10 dakikaya önde başladı. Dördüncü periyotta son 1 dakikaya 70-71 girildi. Son anlarda kontrolü yeniden eline alan Bahçeşehir, Evans ve Green'in basketleriyle farkı 6 sayıya çıkarıp salondan 77-72 galip ayrıldı.