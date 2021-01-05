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Boksör nine meydan okudu

’da yaşayan ve boks yapan 74 yaşındaki Van der Straeten, parkinson hastalığını yendi.

Boksör nine meydan okudu

5.1.2021

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde bir spor salonunda haftanın 3 günü boks yapan 74 yaşındaki yaşlı kadın boksörlere meydan okuyor. Parkinson hastası Naciye Van der Straeten, "3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyorum. 10 yıl önce yakalandığım hastalıklan boks yaparak kurtuldum" diye konuştu. Türk asıllı Brüksel doğumlu Naciye Van der Straeten şöyle devam etti: "40 senedir Türkiye'deyim. 10 senedir parkinson hastasıyım 6 yıldır ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu. Boksun parkinsona çok faydalı olduğunu gördük."

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