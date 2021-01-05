Yenersin KSK

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki erteleme mücadelesinde İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grupta 10 Kasım'da oynanması gereken maç, temsilcimizde 7 oyuncunun korona virüse yakalanması nedeniyle 5 Ocak'a ertelenmişti.



3 MAÇTA 1 GALİBİYETİ VAR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasına Bilbao Basket'i deplasmanda yenerek başlayan Kaf- Kaf, ardından Brose Bamberg'le oynadığı iki maçı da kaybedip, hem Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisinden olmuş hem de evindeki yenilmezlik serisi son bulmuştu. Brose Bamberg'in üst turu garantilediği grupta yeşil-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyetle 3. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi Bologna'nın ise henüz galibiyeti yok. Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı elde edecek takımlar son 16'ya kalacak.