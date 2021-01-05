Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yıldız oyuncu ile ilgili gelişmeyi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier açıkladı.
Angers ile oynanacak lig maçı öncesi kameraların karşısına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf'un testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Yusuf Yazıcı da virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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