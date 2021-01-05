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Yusuf Yazıcı da virüse yakalandı

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak futbolcu Yusuf Yazıcı da corona virüse yakalandı. İşte ayrıntılar ve corona olan diğer ünlüler...

05.01.2021, 16:11