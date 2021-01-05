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Haberler Spor Yusuf Yazıcı da virüse yakalandı

da virüse yakalandı

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak futbolcu da corona virüse yakalandı. İşte ayrıntılar ve corona olan diğer ünlüler...

Yusuf Yazıcı da virüse yakalandı

05.01.2021, 16:11

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yıldız oyuncu ile ilgili gelişmeyi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier açıkladı.

Angers ile oynanacak lig maçı öncesi kameraların karşısına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf'un testinin pozitif çıktığını ifade etti.

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