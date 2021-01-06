Harikasın Kaf-Kaf

ING Basetbol Erkekler Süper Ligi'nde yedi de yedi yaparak harika bir sezon geçiren ve sadece 2 yenilgi alarak ilk yarıyı üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında da keniden geldi. FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı 80-69 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar iki maç üstüste aldığı yenilgilerden sonra bu galibiyetle dördüncü mücadelede ikinci galibiyetine ulaştığı grupta, İtalyan ekibi ise dördüncü yenilgisini aldı. Pınar Karşıyaka'nın Morgan'la, konuk ekibin Banks ve Hunt'la sayılar bulduğu periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 19-17 önde bitirdi. İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, etkili oyunuyla 16. dakikanın başında Henry'nin 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 34-21. Yeşil-kırmızılı ekip devreyi 41-31 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun başında Morgan'ın basketleriyle farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Kalan bölümde konuk ekip biraz daha etkili olsa da Pınar Karşıyaka periyodu 57-49 üstün bitirdi. Son periyotta 3 sayılık basketlerle aradaki farkı azaltan konuk ekip, bitime 1,5 dakika kala aradaki farkı 4 sayıya (73-69) indirse de yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.