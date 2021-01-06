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Haberler Spor Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti

Mehmet Sepil Başkanlığı'ndan istifa etti

Son dakika haberine göre Mehmet Sepil, Başkanlığından istifa etti. Sepil, "5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti

06.01.2021, 12:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021, 12:58

Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden istifa etti. Mehmet Sepil "5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim" ifadelerinin bulunduğu dilekçesini, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na sundu.

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