  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Philadelphia 76’ers seriyi 4 maça çıkardı

Philadelphia 76’ers seriyi 4 maça çıkardı

Philadelphia 76’ers seriyi 4 maça çıkardı

6.1.2021

NBA Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76'ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 118-101 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76'ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Orlando Magic'e 103-83 yenildi. Sonuçlar: A.Hawks-N.Y.Knicks: 108-113, M.Heat-O.City Thunder: 118-90, T.Raptors-B.Celtics: 114-126, H.Rockets-D.Mavericks: 100-113, M.Bucks-D. Pistons: 125-115, N.Orleans Pelicans-I.Pacers: 116-118, G.State Warriors-S.Kings: 137-106

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Philadelphia 76’ers seriyi 4 maça çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.