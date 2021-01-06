Philadelphia 76’ers seriyi 4 maça çıkardı

NBA Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76'ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 118-101 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76'ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Orlando Magic'e 103-83 yenildi. Sonuçlar: A.Hawks-N.Y.Knicks: 108-113, M.Heat-O.City Thunder: 118-90, T.Raptors-B.Celtics: 114-126, H.Rockets-D.Mavericks: 100-113, M.Bucks-D. Pistons: 125-115, N.Orleans Pelicans-I.Pacers: 116-118, G.State Warriors-S.Kings: 137-106