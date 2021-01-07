Aliağa çıkış istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla 15. sıraya gerileyen Aliağa Petkimspor, 16. haftada evinde Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 10 Ocak 2021 Pazar günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler mücadeleyi TİVİBU Spor2 ekranlarından canlı izleyebilecek. Petkimspor, iki maç eksiği ile 18 puanla 13. sırada. Büyükçekmece ise 21 puanla 10. sırada bulunuyor. Tüm oyun planlarını kazanmak üzerine yapan Aliağa temsilcisi, hem morallenmek hem galibiyet serisi başlatmak istiyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta geride kalırken, Aliağa Petkimspor'da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 16.3, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.7, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas 5.4 ortalamayla oynadı.