Aslan gaza bastı

SÜPER Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan ve zirve yarışında ağır darbe alan G.Saray gözünü transfere çevirdi. Daha önce Henry Onyekuru ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına bir kanat transferi daha yapmayı planlıyor. Aston Villa Teknik direktörü Dean Smith'in Mısırlı Trezeguet'i gözden çıkardığı Aslan'ın da başarılı oyuncu için hemen devreye girdiği öne sürüldü. Cim Bom'un, Trezeguet'i kiralık kadrosuna katacağı ifade edilirken, Aston Villa yönetiminin oyuncu için gelecek resmi teklife hayır demeyeceği kaydedildi. Trezeguet, 2018-19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 müsabakada rol almış ve 9 gol 10 asistle oynayarak yıldızını parlatmıştı. Mısırlı futbolcu Kasımpaşa formasıyla toplam 71 maça çıkarken 25 gol 18 asist üretirken, Aston Villa formasıyla toplam 51 maçta 7 gol 5 asist üretti. G.Saray'ın savunma hattı için de harekete geçti. Velez Sarsfield forması giyen Perulu Luis Abram yeniden takibe alınırken görüşmelerin önümüzde