Ege takımları korkulu rüya görüyor

FUTBOLDA bu sezon devre arası verilmeyecek Süper Lig haricindeki liglerde ilk yarılar tamamlanırken 6 Ege ekibi düşme korkusu yaşıyor. Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, 16 maçta 13 puan toplayabildi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra yaptığı çıkış saman alevi gibi sönen Denizli, son 3 maçta evinde MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilip, Demir Grup Sivasspor deplasmanında son anda 1 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, sezon sonunda 4 takımın veda edeceği 21 takımlı ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 19'uncu sırada yer alıyor. Ege'yi 7 yıl boyunca Süper Lig'de temsil ederken henüz 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Kupası'na katılan Akhisarspor, 2 yılda çöktü.

Süper Lig'e 2019'da veda ettikten sonra geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Akhisarspor, bu sezon transfer yasağı ve yaşadığı mali sıkıntılarla 16 as futbolcusunu kaybedip yerlerini altyapıdan takviye edebildi. Bir dönem Süper Lig'de liderliğe kadar yükselen, 1'inci Lig'de bu sezon üst üste 7 yenilgi alan Akhisarspor, topladığı 13 puanla düşme hattında yer alıyor. Aynı ligde istikrarsız sonuçlar alan 16 puandaki Menemenspor da devre arasına korkulu rüya görerek girdi. Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 14 puanlı Kızılcabölükspor ve 15 maçta tek galibiyetle yetinen Manisapor, ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 4'üncü Grup'ta 14 maçta 1 kez kazanabilen 2 maçı eksik Muğlaspor, 8 puanla düşme barajında bulunuyor.



3'ÜNCÜ LİG'DE 3 EKİP ZİRVEDE

Profesyonel liglerde 6 Ege ekibi düşme korkusu yaşarken Misli.com 3'üncü Lig'deki 4 grubun 3'ünde Ege takımları ilk yarıyı lider tamamladı. Ligde 1'inci Grup'ta müthiş bir atağa geçerek son hafta Diyarbekirspor'u sollayan Bucaspor 1928, 15 maçta topladığı 35 puanla devreyi lider bitirdi. 2'nci Grup'ta haftalardır lider olan Fethiyespor, dün ilk yarının son maçında Çengelköy FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek devre arasına 32 puanla koltuğunu koruyarak girdi. Grupta takımdaki koronavirüs vakalarını atlattıktan sonra yeniden çıkışa geçen Nazilli Belediyespor, rakibiyle aynı puanda, averajla ikinci sırada zirveyi paylaşıyor. 3'üncü Grup'ta ise Somaspor, 35 puanla devreyi liderlik koltuğunda tamamladı.