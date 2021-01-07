KSK fırtınası

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki başarılı çizgisini koruyup üst üste 7 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Brose Bamberg karşısında aldığı 2 yenilginin ardından Fortutido Bologna'yı yenerek Avrupa'da da iddiasını kanıtladı. İtalyan temsilcisini erteleme sınavında 80-69 mağlup eden Kaf-Kaf, 4 maçta 2 galibiyetle grupta ikinci sıraya tırmandı.

İKİ KRİTİK MAÇLARI VAR

Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 12 Ocak'ta iddiası kalmayan Bologna'ya konuk olacak Karşıyaka bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 27 Ocak'ta final niteliğindeki mücadelede kendisi gibi 2 galibiyeti bulunan Bilbao Basket'i ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2'yle son 16 turuna kalmayı planlıyor. Bologna mücadelesinin ardından kazanmaları gereken bir maçı galip tamamladıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Gruptan çıkmak için kazanmamız gereken 2 maç daha var. Takımıma güveniyorum. Elimizden geleni yapıp hedefe koşmak istiyoruz" diye konuştu.