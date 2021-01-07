Merkezefendi ‘Dost’ tanımadı

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyespor, evinde Dost Spor'a şans tanımadı, 3-0 galip gelerek Play-Off iddiasını kanıtladı. Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini ev sahibi ekip 25-12, 25-20 ve 25-18 kazandı. Merkezefendi'nin Sultanları, 12 maçında 9. galibiyetine imza attı.
SEBAHATTİN ALP
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