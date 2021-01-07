Pamukkale’den muhteşem zafer

Pamukkale Belediyespor, Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grup'ta hafta içi mesaisinde çok önemli bir zafere imza attı. 13. hafta karşılaşmasında namağlup zirvede yer alan Fethiye Doğa Sporları'nı beş set sonunda 3-2'lik skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, haftanın süprizine imza attı. 12'de 12 yapan Fethiye Doğa Sporları'nı yenen Pamukkale'nin Sultanları, rakibine ligdeki ilk mağlubiyeti tattırdı.

ZİRVE ATEŞİ YANDI

Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, konuk Fethiye ilk seti zorlanmadan 25-11 kazandı ve 1-0 öne geçti. Pamukkale, ikinci seti 25-21 aldı, skora denge geldi: 1-1. Lider karşısında üçüncü seti de 25-20 kazanan mavi-beyazlılar setlerde skoru 2-1'e getirdi. 4. sette toparlana Fethiye, seti 25-9 gibi farklı sonuçla kazanıp durumu 2-2'ye taşıdı. Kazananı belirlemek için oynanan tie-break setini 15-10 kazanan Pamukkale, yenilgisiz lider olan Fethiye Doğa Sporları'nı 3-2 yenip, önemli bir zafer kazandı. 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet alan ve 24 puana ulaşıp 5. sıraya yükselen Denizli temsilcisi, pazar günü 23 puanla 7. sıradaki Salihli Belediyespor'a konuk olacak.

SEBAHATTİN ALP