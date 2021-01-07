Peter Akhisar’da

TFF 1. Lig'de ilk devreyi hayal kırıklığıyla küme düşme potasında tamamlayan Akhisarspor'da, kulübü dışarıdan yönetim Evren Özbey ve kardeşlerinin ilk transfer hamlesi belli oldu. Eski futbolculardan muvafakatname alarak transferin önünü açmak için girişimlerini hızlandıran Özbey kardeşlerin, İsveç ekibi Falkenberg'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Nijeryalı forvet Nsima Peter'le prensipte anlaşma sağladıkları öğrenildi. Futbola ülkesinin Wikki Tourists takımında başlayan, İsveç'te Kristianstad, Carbergs Bais, Frej ve Falkenberg takımlarında forma giyen Peter, kariyerinde 251 maça çıktı, 80 gol attı ve 19 da asist yaptı. Akhisarspor'un, transfer listesinde Kongolu forvet Dzon Delarge, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko ve Fildişi Sahilli forvet Gerard Bi Goua Gohou yer alıyor.

KENAN MOLLA