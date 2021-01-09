Akhisarspor'da 2 koronavirüs vakası!

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.