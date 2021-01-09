  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor'da 2 koronavirüs vakası!

'da 2 vakası!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da 2 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamada futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Akhisarspor'da 2 koronavirüs vakası!
AA

09.01.2021, 15:30

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da 2 koronavirüs vakası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.