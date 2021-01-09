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Haberler Spor Cedi Osman 16 sayı attı

Cedi Osman 16 sayı attı

Cedi Osman 16 sayı attı

9.1.2021

NBA'DE Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi. Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. NBA'de diğer sonuçlar şöyle: Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109, Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94, Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117, Denver Nuggets- Dallas Mavericks: 117-124.

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