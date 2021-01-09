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Haberler Spor Heyecan dolu cumartesi

Heyecan dolu cumartesi

Heyecan dolu cumartesi

9.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarı heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Gündüz mesaisinde heyecan fırtınası yaşanacak ve üst üste aldığı 7 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Pınar Karşıyaka ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Fethiye Beşkaza Spor Salonu'ndaki kritik karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

İLK MAÇI KARŞIYAKA YENDİ
Pnar Karşıyaka, bugün de kazanması halinde geçen sezonki 8 maçlık galibiyet serisini egale edecek. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Pınar Karşıyaka evinde rakibini 92-55'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Potada bugün oynanacak haftanın diğer karşılaşmalarının programı ise şöyle: 15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Beko, 17.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, 20.00 Beşiktaş-Frutti Extra Bursaspor

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