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Haberler Spor İzmir BŞB’den kulüplere destek

’den kulüplere destek

İzmir BŞB’den kulüplere destek

9.1.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle maç günü ve yayın gelirleri düşen, futbol okulları faaliyetleri ise askıya alınan İzmir'deki profesyonel spor kulüplerine, "Biz Varız" diyerek 18 milyon TL'lik reklam desteği paketini açıkladı. Geçen yıl İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İzvak) çatısı altındaki kentin profesyonel futbol kulüplerine 10 milyon TL'lik reklam desteği veren Büyükşehir, pandemi döneminde bu miktarı 18 milyon TL'ye çıkardı.

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